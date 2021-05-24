2021/05/24 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، على التعاقد مع أطباء عرب يعملون في مناطق أهوار محافظة ذي قار.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يعملون بمناطق الأهوار..



الكاظمي يوافق على طلب ذي قار للتعاقد مع أطباء عرب المركز الخبري الوطني.

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