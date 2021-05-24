مذكرة تفاهم سياحية عراقية مع الجامعة العربية

2021/05/24 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، مع رئيس المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدولة العربية بندر آل فهيد، سبل تنمية قطاع السياحة في العراق، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أسار 2021)، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم التقى رئيس المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدولة العربية بندر بن فهد آل فهيد، خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لبحث توقيع مذكرة تفاهم سياحية مع المنظمة، ومناقشة سبل تطوير القطاع السياحي في العراق".

وأضاف أن "اللقاء تناول أوجه تعزيز التعاون السياحي بين الوزارة والمنظمة بوصفها الذراع الأكاديمي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في جامعة الدول العربية، والاتفاق على وضع خارطة تتضمن مبادرات لتنمية القطاع السياحي العراقي والعمل على استقطاب المستثمرين لتأهيل وتطوير المنشآت السياحية العراقية، فضلاً عن السعي لتنظيم ورشة عمل افتراضية لجميع المستثمرين والبنوك والمصارف الإقليمية والعالمية، وخاصة رجال الأعمال السعوديين".

وتابع البيان، أن "ناقش اللقاء مساعدة العراق في إعداد استراتيجية وطنية سياحية ومساعدة الوزارة في الحصول على مقاعد دراسية في الجامعات السياحية".

وأشار الى أنه "في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على عقد مذكرة تفاهم سياحية، فيما قدم آل فهيد درع المنظمة لوزير الثقافة".

وذكر أنه "قد حضر اللقاء رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي عبدالله و مدير عام دائرة العلاقات الثقافية فلاح العاني".

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