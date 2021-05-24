انطلاق ودية المنتخب العراقي ونظيره الطاجيكي على ملعب الفيحاء

2021/05/24 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أطلق الحكم البحريني الدولي إسماعيل حبيب، مساء اليوم الاثنين، صافرة بداية المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره الطاجيكي على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر وبطولة كأس آسيا بالصين.

وأنهى منتخب اسود الرافدين يوم أمس الأحد آخر حصة تدريبية على ملاعب البصرة استعداداً لهذا اللقاء بتواجد جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من قبل المدرب.

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