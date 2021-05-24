لجنة مختصة تفصح لـNRT عن أسباب تردي خدمات الاتصالات والانترنت

2021/05/24 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الاتصالات النيابية، الاثنين، أسباب تردي خدمات الاتصالات والانترنت رغم تكلفتها الباهظة على المواطنين، مطالبة برسم سياسة جديدة لهذا القطاع وتحريره من الفاسدين.

وقال عضو اللجنة، علاء الربيعي، في تصريح لـNRT اليوم، (24 ايار 2021)، ان "قطاع الاتصالات يحتاج إلى رسم سياسة جديدة باعتباره من أهم قطاعات الدولة والمورد الثاني بعد النفط".

وأوضح، ان "مما اضاع هذا القطاع هو الفساد وسوء الادارة، فضلا عن تدخل الاحزاب وتواطئ الكثير من المسؤولين عليه"، مطالبا بـ"تحريره من الموظفين الفاسدين والشركات التي هيمنت عليه باموالها ورشاويها".

وأضاف الربيعي، ان "قطاع الاتصالات فيه جانبان، الاول الاتصال، وهو من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات، التي اضاعت مليارات الدولارات بسبب فسادها وتواطؤها مع اصحاب الشركات المهيمنة عليه، حيث منعت تلك الشركات مستغلة نفوذها من ان تكون هناك شركة وطنية كما في الدول الاخرى التي لديها مع الشركات المستثمرة شركة اتصال وطنية الا في العراق".

وتابع، "فضلا عن الديون المترتبة والتجديد الذي حصل بدون حق، حيث تم بمبلغ زهيد جدا، والمخالفات الكثيرة منها تسمية رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وكالة من قبل الحكومة الذي هو من اختصاص مجلس الامناء حصرا، بحسب قانون 65 وغيرها من المخالفات".

وأكمل، ان "الجانب الثاني هو الانترنت الذي من اختصاص وزارة الاتصالات، ووضعه لا يختلف عن الاتصالات من الفساد وسوء الخدمة"، عازيا ذلك إلى "عدم وجود منافسين وعدم القبول بادخالهم اصلا جراء الهيمنة على هذا القطاع".

وطالب الربيعي، "باعادة رسم سياسة استراتيجية لقطاع الاتصالات وتحريره وانتشاله من الفاسدين المسيطرين عليه، وان تكون هناك شفافية، في ظل السكوت الحكومي عليه لأسباب معلومة".





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