بيان من الداخلية بشأن الجالية العراقية في اسبانيا

2021/05/24 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبر هـــام..للجالية العراقية في اسبانيا

من اجل توفير افضل الخدمات لجميع المواطنين في داخل وخارج العراق ..



وبتوجيه من وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي المحترم ، وبمتابعة وإشراف مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، ندعوا المواطنين الكرام من الجالية العراقية المقيمة في ( اسبانيا ) الذين يرغبون بالتقديم على طلب جواز السفر العراقي الذهاب الى السفارة العراقية في البلد أعلاه وإكمال إجراءات الحصول عليه ، والإستفادة من تواجد كادر المحطة المتنقلة لإصدار الجوازات لتسهيل وإنجاز معاملاتهم.

مع تحيات / قسم العلاقات والاعلام في المقر العام

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