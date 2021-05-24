نائب عن سائرون: لن يحل البرلمان إلا لهذا السبب

2021/05/24 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اشترطت كتلة سائرون النيابية، اليوم الاثنين، سبباً قد يمنع حلّ البرلمان في الموعد المحدد قبل 3 أيام من موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.وقال عضو الكتلة محمود الازيرجاوي […]

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