2021/05/24 | 20:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، تواصل ارتفاع مؤشر البحث العلمي العراقي الى أربعة وسبعين ألف بحث منشور في مستوعبات سكوبس والتوجه الى التوأمة العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن ارتفاع مؤشر البحث العراقي إلى 74 ألفا في سكوبس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن ارتفاع مؤشر البحث العراقي إلى 74 ألفا في سكوبس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن ارتفاع مؤشر البحث العراقي إلى 74 ألفا في سكوبس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).