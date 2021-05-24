القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات بينهم امرأة في ميسان

2021/05/24 | 20:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان،الإثنين، القبض على ثمانية متهمين بتعاطي وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم مواد وادوات للتعاطي في المحافظة .وذكرت المديرية في بيان، ان “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على (٨) متهمين من ضمنهم امرأة يتاجرون بالمواد المخدرة،بالإضافة الى جريمة التعاطي”.واستدرك البيان انه “تم ضبط بحوزتهم ادوات […]

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