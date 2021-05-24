التعليم تعلن ارتفاع مؤشر البحث العراقي في سكوبس

2021/05/24 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، مواصلة ارتفاع مؤشر البحث العلمي العراقي الى أربعة وسبعين ألف بحث منشور في مستوعبات سكوبس، والتوجه الى التوأمة العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن وزيرها “نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بمشروع التوأمة العلمية بين الجامعات الحكومية والأهلية لبلورة خارطة طريق تهدف الى الارتقاء بواقع البحث العلمي الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي العراقي كما ونوعا وتعزيز مساحة الإشراف المشترك في مجال الدراسات العليا وإقامة المؤتمرات وتفعيل إجراءات ضمانات الجودة والاعتماد الأكاديمي”.

في السياق، أكد رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي، أن “الوزارة ماضية باستراتيجيتها العلمية لتطوير وترصين المجلات المحلية العراقية ودخولها المستوعبات العالمية”.

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