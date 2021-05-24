العراق يشكل لجنة لدراسة عدوى على صلة بفيروس كورونا

2021/05/24 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، تشكيل لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة والتي ثبت انتقال عدواها لحالات أصيبت بفيروس كورونا، فيما أكدت أنها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

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وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (24 أيار 2021)، إن "لجنة الصحة تتابع وتدرس عدوى الفطر الاسود وتداعياتها"، مؤكدا "شكلنا لجنة استشارية لدراسة الفطر الاسود وخلال الايام المقبلة سوف نصدر بروتوكولا علاجيا لمعالجة هذه الحالات حال دخولها الى العراق أو اصابة أي مريض عراقي".

وأكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن "الفطر الأسود هو نوع من الفطريات يسبب مرضا شديدا، إلا أنه نادر الحدوث، ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة بسبب إصابتهم بأمراض معينة كفيروس كورونا أو تناولهم لأدوية مثبطة للمناعة".

ويشتبه الأطباء بأن عدوى الفطر الأسود على صلة بعلاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد 19.

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