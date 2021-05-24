2021/05/24 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية في قاطع مسؤوليتها (نخيب – عرعر) بحثاً عن فلول داعش الإرهابي.وقالت الفرقة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن الفرقة “نفذت قوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرقة العباس القتالية تفتش 600 كم مربع بين النخيب – عرعر المركز الخبري الوطني.

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