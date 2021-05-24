مقابل شرط واحد.. شخص يعفو عن قاتل ابنه قبل ساعات من إعدامه (فيديو)

2021/05/24 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت مواقع إلكترونية محلية، الاثنين، أن مواطنا سعوديا قد عفا عن قاتل ابنه قبل ساعات قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بالمدان.

وكان من المقرر تنفيذ "حكم القصاص" في وقت سابق من صباح اليوم بحق شاب قتل نجل، مواطن يدعى عوض سليمان العمراني، قبل نحو أربعة أعوام.



وقال والد القتيل الذي يقطن في مدينة تبوك شمالي السعودية إنه قرر الصفح عن قاتل ولده "لوجه الله تعالى".

وأوضح العمراني في تصريحات لموقع "سبق" المحلي أنه قدد اشترط في التنازل عن دم ابنه عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات بمناسبة التنازل.

تنازل المواطن السعودي عوض سليمان النخيري العمراني عن قاتل ابنه دون مقابل، وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص بتبوك، وقال عوض العمراني لـصحيفة محلية، إنه «تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة».



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— مصدر (@MSDAR_NEWS) May 24, 2021

وقد أعرب الكثير من المغردين السعوديين عن إعجابهم بـ"الموقف الإنساني" لوالد الضحية، إذ انتشر هاشتاغ (وسم) "بيض الله وجهك يالعمراني" بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال المغرد سليمان أبو دميك في تدوينة "الحمد لله حمد الشاكرين المخبتين، ثم الشكر لعوض العمراني وعائلته، التي طلبت ما عند الله بعفوها، ونسأل الله لهم ولابنهم العتق من النار والفوز بجنات وأنهار.



والشكر لكل من بذل وقته وجهده وكلمته في السعي لهذا العفو".

الحمد لله حمد الشاكرين المخبتين، ثم الشكر لعوض العمراني وعائلته، التي طلبت ما عند الله بعفوها، ونسأل الله لهم ولإبنهم العتق من النار والفوز بجنات وأنهار.والشكر لكل من بذل وقته وجهده وكلمته في السعي لهذا العفو فجزاكم الله خير.#بيض_الله_وجهك_يالعمراني

— د.



سليمان بن عوده أبودميك (@abudmeak) May 24, 2021

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