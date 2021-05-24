خاطرة مسائية - العين سراج الجسد - - مريم نجمه

2021/05/24 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه الكلمة مسؤولية , والكتابة همّ يوميّ , بل أوكسجين الحياة ومعناها , لمن يعيش في دائرة عالمها الروحي الخيالي الفكري , عالم الفرح أو الألم , فرح اللحظة المُعاشة نفسياً سياسياً عاطفياً , وأقساها , لحظات الفراغ الذهني وغياب , أو سراب الهدف , وضباب الصورة .الكلمة سلاح وموقف إنساني وحضور وتاريخ شخصي , وعام , تصوّر لمرحلة لعهد لحادثة لمناسبة أو أي شعور آخر واللآشعور الباطني او الواعي .الكاتب هو ك ......





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