أيّ الكواكب أنت - اسمها محمد 23- - لمى محمد

2021/05/24 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد الكواكب لا تقطن السماء فقط، بعض البشر كواكبٌ شتى..منهم مسكون بالأحلام كالأرض، منهم من يحترق في سبيل الآخرين كالشمس، منهم غامض مثل أورانوس، منهم من يصنع الحكايا كالمريخ والزهرة، وآخرون يرشدونك في حياتك للخير كالمشتري، ومنهم مظلم وبارد وإن كان قمراً…التقوا مع كواكب تكملكم، لكن لا تحكموا على أي كوكب- إنسان- قالاً عن قيل…الافتراض عالم مشابه تماماً لعالمنا الأرضي، لكن تحكمه الاتصالات غ ......





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