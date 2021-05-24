تحرير الجينوم – جراحة جينيّة لأمراض عصيّة - بهجت عباس

2021/05/24 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس تحرير الجينوم هي تقنية بواسطتها يستطيع العلماء أن يغيّروا الدنا DNA، ذلك بإضافة مادة جينية أو إزاحتها أو تحويرها من مناطق معيّنة من الجينوم.



وهنا تُستعمل الخمائر / إنزيمات نيوكلييس Nucleases المحورة هندسياً لتستهدف تسلسل دنا معيّن حيث (تقطع) شريط الدنا فَـتُـزيل قِطعة منها .



وفي هذا استعمل العلماء تسلسل الدنا المتكرر CRISPR فما هذا التسلسل وكيف توصّل العلماء إليه؟ البكتريا أسّ الاكتشافلا ......





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