2021/05/24 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لـ"معركة" مقبلة بين العملات الورقية المدعومة من الحكومات، والعملات المشفرة، وفق تقرير أعده موقع مجلة "فوربس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لن أبيع دوج كوين".. موقف أيلون ماسك من "معركة" العملات الورقية والرقمية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لن أبيع دوج كوين".. موقف أيلون ماسك من "معركة" العملات الورقية والرقمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).