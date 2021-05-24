د. اياد علاوي يدعو القادة والزعماء العرب الى دعم وحدة الشعب الفلسطيني

2021/05/24 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطنية بوصفها السلاح الامضى في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته المتواصلة.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مكتبه معالي رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين والوفد المرافق له، اذ جرى عرض تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة وما خلفته من سقوط عشرات الابرياء بين شهيد وجريح فضلاً عن الدمار الشامل الذي الحقته بالبنى التحتية.

وقد ثمن الدكتور علاوي صمود وبسالة الاشقاء في فلسطين مجددا دعمه ومساندته لجميع الجهود الرامية لأجل الوصول الى حل عادل وشامل ودائم يحفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني في ظل قيادته الشرعية والوطنية.

كما دعا سيادته القادة والزعماء العرب الى المساهمة الفاعلة في اعادة تأهيل واعمار ما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية وكذلك تشكيل صندوق لدعم القدس ودعم وحدة الصف الفلسطيني لتحقيق التوافق الفلسطيني كأساس لعلاج القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً.

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