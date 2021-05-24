نائب يكشف عن عملية 'فرهود' في المنافذ الحدودية.. ويقدم حلا لاقارب المسؤولين

2021/05/24 | 21:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا النائب عن كتلة النصر حسين العقابي لرصد اموال اقارب المسؤولين من الجردة الاولى والثانية لمدة عامين، كاشفا عن خفض هائل في التخفيضة الكمركية للمواد الاتية عبر اقليم كوردستان.

وقال العقابي في مقابلة متلفزة تابعها NRT، اليوم (24 ايار 2021)، ان "تطبيق قانون استرداد عائدات الفساد يواجه صعوبات كايداع الأموال بأسماء الأقارب،" مؤكدا على "وجوب رصد اموال الدرجة الاولى والثانية من اقرباء المسؤولين للعامين الماضيتين".

واضاف، ان "منافذ البصرة فقدت 30% من قوتها لأسباب سياسية، وهناك عملية (فرهود) علنية عبر الحدود في إقليم كردستان"، على حد تعبيره.

واوضح، ان "نسبة دخول البضائع من منافذ البصرة والعمارة انخفضت الى 30-50٪، كما ان "نسبة التخفيض في التعرفة الكمركية عبر اقليم كردستان تصل الى 80٪".

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