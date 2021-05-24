سمير غانم … بهجةُ الحيّ الشرقي - فاطمة ناعوت

2021/05/24 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت حين رحل الشاعرُ الفرنسي "لويس آراجون" عام 1982، قطع التليفزيونُ الفرنسيّ برامجَه ليعلن كلمةَ الرئيس الفرنسي "فرانسوا ميتران" في رثاء الشاعر الكبير: (أيها الفرنسيون، اليومَ غربتْ شمسُ فرنسا.



مات آراجون!).



هكذا الدولُ التي تقدِّرُ الفنونَ وتحترمُ رموز القوى الناعمة التي تنهضُ بوعي الشعوب وترتقي بذائقته.



ومصرُ من أولى الدول التي شيّدت حضارتَها على أعمدة العلوم والفنون.



لهذا أكبرنا في الرئيس "عبد الفت ......





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