الصحة النيابية تعلق بشأن عدوى “الفطر الأسود”

2021/05/24 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص المناعة والتي ثبت انتقال عدواها لحالات أصيبت بفيروس كورونا، مؤكدة أنها ستتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

وقال عضو لجنة الصحة ومقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، للوكالة الرسمية، إن “لجنة الصحة تتابع وتدرس عدوى الفطر الاسود وتداعياتها”، مؤكدا “شكلنا لجنة استشارية لدراسة الفطر الاسود وخلال الايام المقبلة سوف نصدر بروتوكولا علاجيا لمعالجة هذه الحالات حال دخولها الى العراق أو اصابة أي مريض عراقي”.

ويؤكد الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن “الفطر الأسود هو نوع من الفطريات يسبب مرضا شديدا، إلا أنه نادر الحدوث، ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة بسبب إصابتهم بأمراض معينة ك‍فيروس كورونا أو تناولهم لأدوية مثبطة للمناعة”.

ويشتبه الأطباء بأن عدوى الفطر الأسود على صلة بعلاجات الستيرويدات المستخدمة في علاج كوفيد 19.

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