2021/05/24 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حملت سوريا إسرائيل مسؤولية هجمات سبق أن أعلنت أن ناقلات نفط تعرضت لها خلال الأشهر الماضية، وقالت إن ذلك لن يستمر دون ثمن.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا، "لا يمكن أن تستمر بلا ثمن".

وأضاف المقداد في حوار مع قناة "الميادين"، أن "مهاجمة إسرائيل بعض ناقلات النفط يجب أن يكون له رادع" وقال إن تلك الهجمات "تنتهك القانون الدولي ..



ويجب أن تفهم الحكومة الإسرائيلية والقيادات الإسرائيلية المتغطرسة، أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تستمر دون أن تدفع إسرائيل الثمن".

وفي المقابلة التي بثت في وقت متأخر أمس الأحد، أشار المقداد إلى أن "ناقلات النفط القادمة لسوريا تتحرك الآن تحت الحماية الروسية".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنها طلبت اليوم الاثنين من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، التعليق على تلك التصريحات إلا أنها لم تتلق ردا.

وتقع معظم حقول النفط السورية خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكن اثنتين من مصافيها تعملان، وهو ما يجبر سوريا على الاعتماد على إيران في توفير الوقود.

ومنذ أكثر من عام، تتعرض السفن التي تحمل النفط إلى سوريا، وكذا بعض المنشآت النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لهجمات غامضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تتهم إسرائيل بمهاجمة ناقلات النفط: لن يستمر دون ثمن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تتهم إسرائيل بمهاجمة ناقلات النفط: لن يستمر دون ثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).