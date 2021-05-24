الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطلقان مشروعا للحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة

2021/05/24 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمرا دوليا لمكافحة الفساد الذي تضمن شروعا بقيمة خمسة عشر مليون يورو يهدف الى دعم الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة العراقية.

وذكر بيان مشترك ان المشروع يدعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المنازعات التجارية ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.



وأشار البيان الى ان مشروع الدولي لمكافحة الفساد يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد بشكل أكثر فعالية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه سيمكّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل ضد الفساد.

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