المنتخب الوطني يختتم مباراته مع نظيره الطاجيكي بالتعادل السلبي

2021/05/24 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتهت المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الاثنين، بين المنتخب العراقي ونظيره الطاجيكي على ملعب الفيحاء في البصرة بالتعادل السلبي.

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