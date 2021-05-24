صالح يؤكد أهمية دور رجال الدين في تقوية النسيج الاجتماعي

2021/05/24 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، أهمية دور رجال الدين في تقوية النسيج الاجتماعي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “صالح استقبل الأمين العام للاتحاد […]

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