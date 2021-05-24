منتخبنا الوطني يتعادل سلباً مع طاجيكستان بمباراته الودية

2021/05/24 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعادل منتخبنا الوطني سلباً مع طاجيكستان بمباراته الودية التي أقيمت اليوم الإثنين في ملعب البصرة الدولي.وتأتي هذه المباراة استعدادا لخوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في قطر للعام 2022.

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