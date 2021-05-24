مكافحة الإرهاب يضع خطة لتطوير قدراته ويحصي نتائج عملياته في 6 أشهر

2021/05/24 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، وضع خطة لتطوير قدراته وإمكانياته لثلاث سنوات قادمة، وفيما أشار إلى تنفيذه 144 عملية استباقية استهدفت عصابات داعش منذ بداية السنة، أكد مقتل أكثر من 60 من عناصر التنظيم خلالها.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وضع منذ تسلمه مهام قائد جهاز مكافحة الارهاب، خطة لتطوير إمكانيات وقدرات الجهاز لثلاث سنوات قادمة من حيث التسليح والتدريب والقدرة على التجهيز وأيضا من حيث القدرة البشرية حسب ظرف الموازنة"، مبينا أن "هذه الخطة أتت ثمارها بالعمليات التي قام بها الجهاز خاصة خلال هذه السنة والتنسيق المباشر مع الطيران من خلال طيران القوة الجوية والتحالف الدولي".

وأضاف، أن "الخطة تضمنت تطوير قدراتنا الاستخبارية وحصولنا على المعلومات والتقنيات الفنية للعمل الاستخباري بما يوازي التقنيات الفنية والبشرية في أجهزة مكافحة الارهاب العالمية"، مشيرا الى أنه "منذ بداية العام الحالي وحتى الان نفذنا عمليات كبيرة ونوعية بلغت نحو 144 عملية استباقية استهدفت بقايا عصابات داعش الارهابية".

وتابع النعمان أن "عمليات الجهاز كانت في مناطق مختلفة استنادا الى المعلومات الاستخبارية المتوفرة واستنادا الى الجهد الاستخباري والتقنيات الاستخبارية"، موضحا أنه "تم تنفيذ عمليات استباقية نوعية في مناطق ديالى وجنوب صلاح الدين وجنوب كركوك وجنوب الموصل وأيضا نفذنا عمليات في مناطق حزام بغداد وعمليات غرب الانبار".

وأكد أنه "عملياتنا مستمرة في هذه المناطق وغيرها وفق المعلومات المتيسرة لدينا وهي معلومات كافية تمكننا من وضع خطة للقيام بعمليات مستمرة لملاحقة التنظيم الإرهابي"، لافتا الى أن "من أهم العمليات التي قمنا بها هي تفكيك قاطع ما يسمى بقاطع جنوب بغداد وإلقاء القبض على العسكري العام لهذا القاطع، وأيضا تدمير المضافة الرئيسة لقاطع جنوب بغداد في منطقة الرضوانية وقتل القياديين الثلاثة المسؤولين على هذا القاطع".

وبين النعمان أنه "تم تفكيك ما يسمى بقاطع دجلة وأيضا مقتل 19 إرهابيا في عين الجحش ضمن عمليات حوض حمرين والتي استهدفت إرهابيين قياديين مسؤولين عن اعمال إرهابية بمحافظة ديالى، اضافة الى عمليات في وادي الشاي ووادي زغيتون بجبال مخمور وجبال حمرين"، موضحا أنه "تمكنا في غارة للتحالف الدولي والقوة الجوية العراقية من القضاء على أكثر من 40 إرهابيا في مناطق جنوب صلاح الدين".

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