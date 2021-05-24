جمعیة الخطاطین.. حضور فاعل في الارتقاء بالخط والزخرفة

2021/05/24 | 21:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فرع كركوك لجمعیة الخطاطین العراقيین حضوره الفاعل في الارتقاء بالخط والزخرفة الاسلامية واقامة الدورات للخط والزخرفة في المدينة.

وفي هذا السياق تحدث شاهين كركوكلي رئيس الجمعیة في كركوك لـ PUKmedia قائلا: تأسست الجمعية في 23/5/2014 بهمة الخطاطين في المدينة لتكون صرحا فنيا يخدم الفن الاسلامي الرفيع وحروف القران الكريم، ومنذ ان انبثقت الجمعية في كركوك بدأت بفعالياتها ونشاطاتها دون هوادة.



حيث كان الخطاطين في كركوك متعطشين لافتتاح الجمعية لتكون مركزا للمتلقى الفني ومدرسة لنشر علوم واسرار هذا الفن الخالد.

وبین شاهين كركوكلي، انه ومنذ تاسیس الجمعیة تم اقامة دورات عديدة شارك فيها اكثر من 260 طالبا تلقوا التدريبات الاولية في الخط الديواني والنسخ والرقعة والجلي الديواني والثلث وفن الزخرفة ودورات تحسین الكتابة بالاضافة لدورات برنامج فوتوشوب وكوريل درو، كما شاركت جمعيتنا في ندوات اقامتها كلية الهندسة وكذلك كلية الآداب حيث تم القاء محاضرات بخصوص تاريخ الخط والكتابة.

واوضح: كما تم استضافة الكثير من الشخصيات الخطية المعروفة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الفنية امثال الاستاذ الخطاط احمد عبد الرحمن اربيل لي والخطاط صباح اربيل لي والاستاذ الخطاط سيروان البرزنجي والاستاذ نزار الدوري وغيرهم.

وقال: كانت جمعيتنا حريصة على اقامة المهرجانات الخطية وعرض اللوحات التي هي من نتاج خطاطي كركوك.



حيث كان المهرجان الاول في 19/1/2015 والمهرجان الثاني كان في 23/5/2014.

واختتم رئيس فرع كركوك لجمعیة الطاطین العراقيین حديثه قائلا: تشجيعا لطلبة الخط وخريجي الدورات من جمعيتنا قامت الجمعية بإعداد معارض لعرض اللوحات المنجزة من قبل الطلبة، متمنيا مزيدا من التقدم والعطاء للجمعية خدمة لخطاطي مدينة كركوك بمختلف القوميات والاطياف.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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