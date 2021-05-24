المنتخب العراقي يتعادل مع طاجكستان في البصرة

2021/05/24 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعادل منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب طاجكستان بدون اهداف في المباراة الودية التي اقيمت بينهما في البصرة استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة، خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو/حزيران القادم.

وستنطلق المباريات يوم 3 يونيو، حيث ستلعب إيران مع هونج كونج على استاد المحرق، والبحرين مع كمبوديا على الاستاد الوطني.

ويوم الاثنين 7 يونيو، يلتقي منتخب العراق مع كمبوديا على ستاد المحرق، والبحرين مع إيران على الاستاد الوطني، ويوم الجمعة 11 يونيو تلعب كمبوديا مع إيران على الاستاد الوطني، وهونج كونج مع العراق على استاد المحرق.

وتختتم المباريات يوم 15 يونيو، بلقاء البحرين مع هونج كونج على الاستاد الوطني، وإيران مع العراق على استاد المحرق.

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