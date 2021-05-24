منظمة حقوقية جزائرية تندد بـ

2021/05/24 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت منظمة حقوقية جزائرية، الإثنين، بـ"القمع المتزايد" قبل الانتخابات البرلمانية التي يقاطعها الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد.

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