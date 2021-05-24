الزراعة تعلن السماح بنقل الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا بين المحافظات

2021/05/24 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، عن السماح بحركة نقل حمولات الكميات من المكونات العلفية ( الذرة الصفراء العلفية، كسبة فول الصويا، البريمكسات) بين محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “تم السماح بحركة نقل حمولات الكميات من المكونات العلفية ( الذرة الصفراء العلفية، كسبة فول الصويا، البريمكسات) بين محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كردستان، على ان تكون معززة بشهادة فحص مختبري صادرة عن جهة رسمية مختصة في الاقليم معتمدة من قبل وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية وحسب الضوابط والتعليمات النافذة بهذا الخصوص”.

واضافت الوزارة، في بيانها، “كما تم منع دخول الاعلاف المصنعة الجاهزة بمختلف أنواعها (البلت المكبوس والمكعبات والعلف المجروش) من اقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق”، لافتة الى ان “الهدف هو رفد مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجي اعلافها ولتفادي حدوث شحة في الكميات المعروضة في الأسواق المحلية وللعمل على عدم ارتفاع أسعارها“.

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