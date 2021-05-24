كربلاء يحقق فوزاً غاليا على برايتي ضمن التاهل لدوري النخبة

2021/05/24 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف العميد الكربلائي فوزاً غالياً

ومهماً من نادي برايتي بعد ان قدم

إداءاً رائعا في مباراته التي احتضنها

ملعب كربلاء الدولي والتي جرت في اطار

مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري

اندية الدرجة الاولى المؤ

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