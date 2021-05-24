العراق يتعادل سلباً مع طاجيكستان بمباراة ودية

2021/05/24 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخبنا الوطني سلباً مع

طاجيكستان بمباراته الودية التي أقيمت

اليوم الإثنين في ملعب البصرة الدولي.

وتأتي هذه المباراة استعدادا لخوض

مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس

العالم في قطر للعام 2022.

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