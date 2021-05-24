التعادل السلبي يخيم على ودية العراق وطاجيكستان

2021/05/24 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتهت المباراة الودية التي جرت بين المنتخب العراقي ونظيره الطاجيكي على ملعب الفيحاء في البصرة بالتعادل السلبي.

وظهر الفريق العراقي أثناء المباراة بأداء جيد حيث فرض سيطرته بالشوط الثاني على المباراة وضغط على مرمى المنتخب الطاجيكي لكنه ضيع فرصاً عديدة.

وتأتي هذه المباراة ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر وبطولة كأس آسيا بالصين.

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