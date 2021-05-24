رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التطورات الراهنة

2021/05/24 | 21:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الإثنين، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه “في مستهل اللقاء جرى بحث التطورات الراهنة في العراق وقضايا المنطقة والعالم، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحوار البنّاء والتواصل في تجاوز المشاكل والعقبات، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين كافة […]

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