دور المرتزقة الفلسطينيين في التطبيع (في قلب أبو ظبي باعوا فلسطين) - هاله ابوليل

2021/05/24 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاله_ابوليل بعد انتشار نظريات التحليل النفسي وتعددها استخدمت نتائج هذه النظريات لدراسة سيكيولوجية المرضى من تعرضوا للصدمات النفسية جراء الحروب ثم بدأت السجون ن تتلقف هذه النظريات وتحاول تطبيقها على المساجين لديها لمعرفة ميولهم الإجرامية أو قدراتهم الفعلية أو لدراسة طموحهم المغالي أو معرفة شخصياتهم و بناء عليها يتم العقاب أو التجنيد أو التسريح وكان الإستعانة بالأطباء النفسيين ضرورة لمعرفة الجاني أو لدراسة ردات ......





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