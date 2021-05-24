بالصور.. حرق خيم لمعتصمين في ذي قار

2021/05/24 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لحرق خيم معتصمين أمام مبنى القائمقامية في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.

وبحسب مصدر أمني، فإن المعتصمين كانوا يطالبون بإقالة قائممقام قضاء الرفاعي.

وأدناه صور الخيم..

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