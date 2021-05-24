رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دور رجال الدين

2021/05/24 | 22:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 24 أيار 2021، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي.

في مستهل اللقاء جرى بحث التطورات الراهنة في العراق وقضايا المنطقة والعالم، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحوار البنّاء والتواصل في تجاوز المشاكل والعقبات، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين كافة المكونات والطوائف وحماية السلم المجتمعي، والعمل على معالجة كافة القضايا العالقة لاسيما الأوضاع المعيشية للمواطنين ومتطلباتهم.

وأكّد رئيس الجمهورية أهمية دور رجال الدين في تعزيز الأواصر والروابط، والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز الأمن والسلم المجتمعيين.

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