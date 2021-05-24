طقس العراق: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في هذه المدن

2021/05/24 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى انخفاض درجات الحارة في كافة مدن الاربعاء خلال اليومين المقبلين، وارتفاعها من جديد ابتداء من الخميس.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (24 ايار 2021)، ان "من المتوقع ان يكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة الثلاثاء والاربعاء في كافة المدن وتعود لترتفع ابتداء من الخميس".

واضاف، ان "السحب الرعدية الممطرة تتواجد في اجواء نينوى حاليا، وبعض السحب الرعدية تؤثر على الكويت وتتجه نحو مناطق من جنوب العراق".

وأضاف ان "نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية متوقعة ان تكون مساء اليوم في وسط البلاد والفرات الاوسط وبادية الجنوب".

وتوقع ان "تكون سيادة الرياح الشمالية الغربية المعتدلة في كافة المدن عدا مدن شمال البلاد يوم غد ستكون ساكنة في اغلب الاماكن".

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