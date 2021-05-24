مجلس الخدمة الاتحادي يحدد موعد اطلاق استمارة التوظيف

2021/05/24 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاثنين، اطلاق استمارة التوظيف بعد وصول اعداد الدرجات الخاصة للمشمولين بالاوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في بيان تلقى موقع NRT عربية، اليوم (24 ايار 2021)، انه "ننتظر مصادقة وزارة المالية/ دائرة الموازنة على الملاكات لتزويدنا بأعداد الدرجات وتخصيصها المالي وانواعها".

واضاف، انه" سيتم اطلاق استمارة التوظيف بعد وصول اعداد الدرجات للمشمولين على وفق قانوني 67 و 59 لسنة 2017 الخاصين بالاوائل وحملة الشهادات العليا".

واوضح التميمي، ان "التواصل مع وزارة المالية مستمر من أجل الاسراع وإكمال عملية المصادقة على الدرجات الوظيفية التي ارسلتها الوزارات".

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