تعليق من الصحة البرلمانية بشأن عدوى

2021/05/24 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم

الاثنين، تشكيل لجنة استشارية لدراسة

عدوى الفطر الأسود المرتبطة بنقص

المناعة والتي ثبت انتقال عدواها

لحالات أصيبت بفيروس كورونا، فيما أكدت

أنها ستتعاون مع وزارة الصحة ل

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