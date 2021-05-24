2021/05/24 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

شريطا مصورا يوثق حالة مزرية يمر بها

الفنان العراقي المعروف باسم "فائز

سنفور".

ويوثق الشريط المصور، حالة مزرية يمر

بها الفنان، ويعتلي جبهته جرح ينزف

قليلا، لاقت تدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الفنانين يوضح حقيقة الفيديو المنتشر بشأن الممثل (فائز سنفور) ويكشف عن وضعه الصحي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الفنانين يوضح حقيقة الفيديو المنتشر بشأن الممثل (فائز سنفور) ويكشف عن وضعه الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).