الزراعة تعلن قرب توزيع المستحقات المالية للفلاحين للموسم الحالي

2021/05/24 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، عن قرب توزيع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيد النايف في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "موسم الحصاد مستمر في عموم انحاء العراق حيث تبذل الوزارة جهوداً استثنائية لاستلام المحاصيل من الفلاحين"، مشيراً إلى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بدفع مستحقات الفلاحين باقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "الوزارة تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير"، لافتاً إلى أنه "لن يتم تصدير الحبوب في حال تم تحقيق الاكتفاء بل خزنها لتحقيق الأمن الغذائي".

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