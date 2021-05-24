ما بين إسرائيل وحماس من هو المنتصر الحقيقي ؟؟؟؟ - أحلام أكرم

2021/05/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم ترددت طويلا قبل أن أكتب مقالتي هذه ..



وأعرف مُسبقا اللعنات التي ستطالني في قول الحقيقة ؟؟؟؟؟ لا أستسيغ الشعارات وأبتعد عن المزايدات.



كل ما أستند عليه حقائق على رأسها, وحشية الإحتلال وأن إسرائيل عملت على سياسة فصل عنصري أقسى مما كان في جنوب أفريقيا ..



وأؤكد حق الإنسان الفلسطيني في الحياة الكريمة, وحقه في الدفاع عن بيته وعن نفسه حق مكفول في كل الشرائع والقوانين الدولية.



أيدته شعوب العالم ......





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