العراق على كف عفريت، وآن الأوان كي تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب والفساد - عادل حبه

2021/05/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه لم تتوقف سلسلة الإغتيالات منذ الإطاحة بالنظام الاستبدادي السابق وحتى الآن، والتي طالت مئات من العراقيين من شتى المنحدرات.



وتوجه أصابع الإتهام، بل ووحنى من يعترف بارتكابها، صوب التيارات الدينية المتطرفة التي نظّرت ووفرت أسباب تنفيذ هذه الجرائم "شرعيا" ومادياً، وبدعم من قوى من خارج الحدود وبتنفيذ من أطراف عراقية ومن ضمنها فلول النظام السابق وأجهزته الأمنية، التي دعت أتباعها منذ الساعات الأول ......





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