الفعل الأخلاقي بين الفضيلة والواجب - زهير الخويلدي

2021/05/24 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد:"لا يعرف الإنسان درجة قيمته حتى يختبرها: غالبًا ما يجد نفسه في فعل أكبر مما كان يعتقد ، أو أدنى مما توقعه."عديدة هي الإحراجات والمشاكل العملية التي تطرحها المسائل النظرية سواء في المسالة السياسية وما تفتح عليه من اغتراب سياسي ومن فساد يجعل المواطنة مجرد فكرة صورية أو مثال أعلى يُشرَّع له قانونيا، في مقابل ممارسة سياسية تحول المواطن إلى مستهلك وتجعل الدولة تستبد بالسيادة فتقضي على الم ......





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