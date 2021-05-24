2021/05/24 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واعحددت وزارة التربية في اقليم كردستان، موعد الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية للمرحلتين الابتدائية والثانوية.وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية في الاقليم حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها: ان الامتحانات التحريرية للصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية يوم السبت 5/6/2021 وتنتهي يوم الخميس 10/6/2021، بينما المرحلة الثانوية تبدا يوم الثلاثاء 8/6/2021 وتنتهي يوم الاحد 20/6/2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية كردستان تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية كردستان تحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).