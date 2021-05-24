تربية بابل تناقش مع ’اليونسكو’ مشروعاً يتضمن إعادة أكثر من 8 آلاف متسرباً للدراسة

2021/05/24 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت مديرية تربية بابل، الاثنين، مع منظمة اليونسكو مشروع "علم طفلاً"، فيما أشارت الى أنه تضمن تسجيل 8566 متسرباً من الدراسة.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس"، نسخة منه، (24 أيار 2021)، أن "المديرية العامة للتربية في محافظة بابل عقدت اجتماعاً مع ممثل منظمة اليونسكو الدولية وممثل جمعية الاصلاح للتنمية المجتمعية ضمن مشروع (علم طفلاً) الذي تتبناه منظمة اليونسكو بالتعاون مع جمعية الاصلاح للتنمية".

وأشار الى أن "الاجتماع ناقش ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة وخطة العمل للمرحلة القادمة والتي تضمنت تسجيل (8566) متسرب من الدراسة موزعين الى (3459) ذكور و(5116) واناث من أصل (10000) متسرب بنسبة إنجاز (86%) في محافظة بابل من ضمنها منحة التمديد الصادرة عن وزارة التربية 11شباط 2021 ، إضافةً الى تنفيذ (11) حملة توعية من أصل (10) في محافظة بابل بنسبة انجاز100% ، وإستلام (8000) حقيبة مدرسية ، كما تم إفتتاح أربعة مراكز للتعليم المسرع جهزت بالقرطاسية والمستلزمات الاساسية ضمن فعاليات (علم طفلاً) إضافةً الى تجهيز أربعة مراكز تعليم مسرع بالمواد الاساسية والمستلزمات والقرطاسية ، كما تم توزيع (4967) حقيبة مدرسية خلال شهر آذار ونيسان, شملت (115) مدرسة ، وتوزيع مواد ترويجية لـ(3000) طفلاً في بابل ممولة من قبل مشروع (علم طفلاً) ، متابعة حضور (4712) طالب متسرب مسجل في بابل".

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