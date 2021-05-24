2021/05/24 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، توقيتات الامتحانات النهائية للمرحلتين الابتدائية والثانوية في اقليم كردستان.وذكرت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني” أن “موعد الامتحانات التحريرية للصفوف غير المنتهية للابتدائية في الخامس من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



التربية تعلن توقيتات الامتحان النهائي للابتدائي والثانوي في اقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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