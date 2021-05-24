كركوك تواجه حملة تعريب جديدة

2021/05/24 | 22:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم احد شيوخ العشائر في كركوك، الحكومة الاتحادية بفتح الطريق امام اجراء عملية تعريب كبرى في المنطقة.

وقال الشيخ عدنان الداودي احد شيوخ عشيرة الديلاني لـ PUKmedia: هناك حملة تعريب واسعة النطاق تمارس امام انظار الدولة وادارة المحافظة في كركوك، حيث يقوم الوافدون بالاستيلاء على اراضي الكورد في مناطق داقوق ودوبز والتون كوبري.

واضاف: ناشدنا الجهات المختصة من الحكومة العراقية وما زلنا نناشد لكن ليس هناك من يسمعنا ومن هنا نطالب حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بوضع حد لهذه العملية وايقاف موجة التعريب الجديدة.

PUKmedia/ عمر اواره

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