2021/05/24 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعارض البيلاروسي، رومان بروتاسيفيتش، الذي اعتقل في مينسك بعد أن اعترضت السلطات طائرة مدنية كان يستقلها، إنه "يتعاون مع المحققين"، وفق شريط فيديو بثه التلفزيون العام، الاثنين

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